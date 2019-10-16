Актер Александр Яценко в третий раз станет отцом

Актер Александр Яценко скоро станет многодетным отцом. Его супруга Ксения Иванова ждет второго малыша, который появится на свет совсем скоро.

Всего год назад у пары родился сын Арсений и вот снова пополнение. Пока пол крохи держат в секрете, но ждать рождения осталось не так долго.

больше по теме Звезда «Аритмии» Александр Яценко впервые за долгое время показал подросшего сына Актер стал папой во второй раз в прошлом году.

Для 42-летнего актера личная жизнь — это табу, он не любит говорить о своей семье, так что про беременность Ксении поклонники узнали совсем недавно из социальных сетей. Избранница Яценко сама публиковала снимок с округлившимся животом.

Поклонники звезды «Аритмии» были удивлены и поспешили поздравить своего кумира с будущем пополнением. Кстати, с рождением этого малыша Александр Яценко станет многодетным отцом, так как у него есть еще и наследник от предыдущего брака.

«Счастья и благополучия вашей замечательной семье. Видно, что вы по-настоящему влюблены», — пишут в комментариях пользователи.

Про настоящее счастье они не ошиблись, ради Ксении Александр расстался с бывшей супругой Мариной. Пара познакомилась, когда в жизни актера был сложный период: смерть отца и разлад в семье.

Встреча с девушкой, которая на 9 лет моложе, придала Яценко сил и он с головой ушел в новые отношения. вскоре последовал развод и новая свадьба. Церемония бракосочетания прошла скромно и без лишних свидетелей.

Александр смог наладить отношения с первой супругой и поддерживает сына финансового.