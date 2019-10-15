Александр Яценко и Витя АК-47 снялись в фильме про закладки

В России сняли короткометражный фильм про закладки наркотиков. Картина называется «Last Quest» и повествует она об офисном работнике, который из-за своей серой жизни давно подсел на синтетические стимуляторы. По ходу сюжета он будет искать, где спрятана очередная доза и попадет в неприятности. Главную роль исполнил звезда фильмов «Аритмия» и сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» — Александр Яценко. Также в картине снялись юный актер Марк Доронин и рэпер Витя АК-47, в чьем творчестве нередко всплывала тема наркотиков.

Режиссером фильма выступил Петр Фёдоров, снимавшийся в «Елках» и «Обитаемом острове». Создатели короткометражки уверяют, что не собирались романтизировать образ наркозависимого человека и определили свою работу, как динамичный трагифарс. Тем не менее, тема закладок настолько актуальна для нынешнего времени и болезненна, что молчать о ней нельзя.

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Фильм доступен на YouTube. За первые сутки его посмотрели более 12 миллионов человек.

А как вы считаете, такие картины нужны или тему наркозависимости лучше вообще не поднимать в искусстве?