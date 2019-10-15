Сестра Антона Макарского устроила «хинкальную» свадьбу

Младшая сестра актера Ася вышла замуж в Грузии. Антон поздравил девушку и исполнил с ней танец.

43-летний актер Антон Макарский отпраздновал важное событие в своей семье. Его младшая сестра Ася вышла замуж. Родственники отметили событие в Грузии. Торжество прошло под девизом «хинкальная свадьба».

Вместо традиционных свадебных нарядов Ася и ее новоиспеченный муж Михаил выбрали стильную современную одежду. Жена Антона Макарского Виктория вела трансляцию события в своем микроблоге и поделилась множеством видео и фотографий.

«Самое семейное счастье, настоящее, глубокое, которое выживает и процветает, которое априори не может закончиться так же, как и материнская любовь не может вдруг взять и прекратиться», — написала Виктория в своем микроблоге.