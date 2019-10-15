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Сестра Антона Макарского устроила «хинкальную» свадьбу

Младшая сестра актера Ася вышла замуж в Грузии. Антон поздравил девушку и исполнил с ней танец.

Сестра Антона Макарского устроила «хинкальную» свадьбу
Антон Макарский и его жена Виктория. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

43-летний актер Антон Макарский отпраздновал важное событие в своей семье. Его младшая сестра Ася вышла замуж. Родственники отметили событие в Грузии. Торжество прошло под девизом «хинкальная свадьба». 

Вместо традиционных свадебных нарядов Ася и ее новоиспеченный муж Михаил выбрали стильную современную одежду. Жена Антона Макарского Виктория вела трансляцию события в своем микроблоге и поделилась множеством видео и фотографий.

«Самое семейное счастье, настоящее, глубокое, которое выживает и процветает, которое априори не может закончиться так же, как и материнская любовь не может вдруг взять и прекратиться», — написала Виктория в своем микроблоге. 

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актерАнтон МакарскийВиктория МорозоваГрузияСвадьба
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Сестра Антона Макарского устроила «хинкальную» свадьбу
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