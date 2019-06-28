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Антон Макарский вспомнил о своих романах до женитьбы

По словам актера, он часто влюблялся, но серьезных отношений не заводил.

Антон Макарский вспомнил о своих романах до женитьбы
Макарский часто влюблялся до женитьбы/globallookpress.com

Актер театра и кино Антон Макарский стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он признался, что с юных лет был очень влюбчивым молодым человеком. Первые серьезные чувства у него возникли в школе.

Антон Макарский
Макарский часто заводил романы до женитьбы/globallookpress.com

«Я был без ума влюблен в соседку по парте. Но мне не хватало решительности и одного слова. Сказать, что она мне нравится. Я сидел на уроках, списывал у нее. На школьных вечерах мы танцевали. А вот сказать ей, как тогда выражались: «Давай с тобой ходить», я почему-то не мог. На выпускном вечере я собрал всю волю в кулак. Подошел к ней и спросил, есть ли у нее парень. Она ответила, что есть. В этот момент мое сердце едва не остановилось. Я понял, что потерял ее навсегда», — рассказал актер.

После школы Антон Макарский отправился покорять столицу. Он поступил в Щукинское театральное училище. И здесь у него случился не один роман. «Ну, я же живой человек. Конечно, в общежитии я заводил романы с девушками. Но при этом каких-то серьезных отношений у меня с ними не было. Я как-то сразу для себя решил, что не буду ни в кого влюбляться. Видимо, все еще сильно переживал по первой школьной любви», — сказал Макарский.

Любопытно, что после окончания училища он пошел в армию. Затем попал в армейский ансамбль. Его жизнь изменилась, когда после службы он прошел кастинг в мюзикл «Метро» и познакомился с будущей супругой Викторией.

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Антон МакарскийПрограмма "Судьба человека"школьные годы

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Антон Макарский вспомнил о своих романах до женитьбы
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