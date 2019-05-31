Шик и блеск: певица Зара предстала в сверкающем платье сцене «Детской Новой волны»

Фестиваль проходил в Ялте с 29 по 30 мая.

С 29 по 30 мая в знаменитом детском лагере «Артек» в Ялте проходил фестиваль «Детская Новая волна-2019». Одним из самых интересных событий мероприятия стал дуэт дочери Алсу Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом. Участники шоу «Голос. Дети» исполнили композицию под названием «Это любовь».

Среди звездных гостей фестиваля можно было заметить Николая Баскова, Сосо Павлиашвили, Алсу, Юлию Савичеву и певицу Зару.

Последняя выступила на сцене вместе с юными исполнителями — Диной Бару и Варданом Маргаряном. Концертный наряд Зары не мог остаться незамеченным — сверкающее серое платье в пол не оставило зрителей равнодушными.

Видео с выступления певица опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Какой невероятный и сильный состав участников на конкурсе «Детская новая волна-2019». Настоящее созвездие юных талантливых артистов! А это наше трио: Дина Бару, Вардан Маргарян и я», — подписала ролик Зара.

В комментариях поклонники по достоинству оценили и концертное платье артистки, и ее трио с молодыми исполнителями.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Микелла Абрамова в Ялте впервые дала интервью после скандала с подсчетом голосов на программе «Голос. Дети».