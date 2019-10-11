Николай Басков решил встретить 43-й день рождения без застолий

Певец Николай Басков во время вручения призов на престижной национальной премии «Радиомания» заявил, что не планирует в этом году устраивать пышных торжеств по поводу своего дня рождения. Напомним, что яркому исполнителю 15 октября исполнится 43 года.

«Этот год был для меня очень непростым, очень тяжелым, поэтому никаких масштабных торжеств не планирую. Проведу день рождения с мамой, без застолий», – пояснил певец.

А вот друг «натурального блондина», поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, заявил, что уже начал готовиться к празднованию 55-летия, которое он отметит только в 2022 году.

Как сказал Филипп Киркоров, он придумает что-нибудь этакое, чтобы все ахнули. Музыкант считает, что любой певец должен удивлять своих поклонников. Он не является исключением. Киркоров напомнил, что свое пятидесятилетие он отмечал почти целый год. В связи с этим состоялось сразу несколько ярких мероприятий, сообщает портал Dni.ru.