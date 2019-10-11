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Николай Басков решил встретить 43-й день рождения без застолий

От пышных торжеств «Золотой голос России» откажется.

Николай Басков решил встретить 43-й день рождения без застолий
Басков скромно отпразднует день рождения/globallookpress.com

Певец Николай Басков во время вручения призов на престижной национальной премии «Радиомания» заявил, что не планирует в этом году устраивать пышных торжеств по поводу своего дня рождения. Напомним, что яркому исполнителю 15 октября исполнится 43 года.

Николай Басков. Фото
Басков не планирует застолье по поводу своего дня рождения/globallookpress.com

«Этот год был для меня очень непростым, очень тяжелым, поэтому никаких масштабных торжеств не планирую. Проведу день рождения с мамой, без застолий», – пояснил певец.

А вот друг «натурального блондина», поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, заявил, что уже начал готовиться к празднованию 55-летия, которое он отметит только в 2022 году.

Как сказал Филипп Киркоров, он придумает что-нибудь этакое, чтобы все ахнули. Музыкант считает, что любой певец должен удивлять своих поклонников. Он не является исключением. Киркоров напомнил, что свое пятидесятилетие он отмечал почти целый год. В связи с этим состоялось сразу несколько ярких мероприятий, сообщает портал Dni.ru.

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Николай Басков решил встретить 43-й день рождения без застолий
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