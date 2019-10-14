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Незамужняя Татьяна Котова объяснила важность умения быть одиноким

Если вы не ищете счастья в других людях, у вас его никто не отнимет, считает певица.

Незамужняя Татьяна Котова объяснила важность умения быть одиноким
Татьяна Котова когда заменила Веру Брежневу в «ВИА Гре». Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

34-летняя певица Татьяна Котова, которая еще не была замужем, да и совсем не афиширует свои романы, написала пост в Instagram про одиночество.

«Если мы умеем быть одинокими, значит умеем любить! Может звучит это и парадоксально, но это экзистенциальная правда: только те люди, что способны быть в одиночестве, способны любить, делиться, вступать в самую глубь другого человека без надобности присваивать этому человеку статус собственности», — пишет бывшая солистка «ВИА Гры».

По рассуждениям артистки, заведомо одинокий человек не станет зависимым от своего возлюбленного, а наоборот даст партнеру абсолютную свободу. Сила таких людей в том, что они знают, что, если другой человек уйдет, они останутся такими же счастливыми, как и до него. Их счастье нельзя забрать, потому что они не получают от кого-то другого. Поэтому важно учиться быть счастливым независимо от наличия пары.

Напомним, хоть Татьяна и является одной из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса, она полностью сосредоточена на своей творческой карьере. Иногда кажется, что романы и брак ее вообще не интересуют.

Как вы думаете, певица одинока или очень хорошо прячет свою любовь?

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Тэги:

«ВИА Гра»любовьодиночествоТатьяна Котова
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Незамужняя Татьяна Котова объяснила важность умения быть одиноким
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