Жена умершего «Иванушки» призналась, что ощущает его рядом

Гражданская супруга Александра Яковлева рассказала о своем главном страхе. Девушка боится, что когда-нибудь закончатся совместные фотографии с ее умершим возлюбленным, и она останется с пустотой. Своими переживаниями она поделилась в личном блоге.

«Мы вообще не часто фотографировались, как-то у нас так было… И вот, перелистываешь в телефоне назад года, ищешь что-то, что неразглядел когда-то и радуешься деталям! Каждая такая находка – как драгоценность. Назад в прошлое! И будто бы все только что произошло. И он рядом! До мурашек. Такой родной! Закрываешь глаза, целуешь экран и растворяешься в воспоминаниях… Скучаю», — написала она в Instagram.

Отметим, что недавно гражданская супруга Яковлева засветилась в некрасивом судебном деле. Чтобы отстоять право на наследство музыканта (три квартиры в России и две за границей), она заявила, что мужчина на момент оформления завещания был невменяемым. А также то, что, на самом деле, она является его законной женой, оформив с Яковлевым тайные отношения за рубежом. Различные ведомственные инстанции, включая судебные, эти заявления не подтвердили.