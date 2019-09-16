Племянница покойного «Иванушки» подает в суд на его бывшую возлюбленную

Гражданская жена музыканта Олега Яковлева, бывшего солиста группы «Иванушки International» может оказаться за решеткой на 10 лет. Именно такое наказание полагается за подделку государственных документов и мошенничество, в которых ее обвиняет Татьяна Яковлева, племянница покойного музыканта, рассказывает КП.

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Напомним, после смерти «Иванушки» от остановки сердца в 2017 году, все его имущество отошло по завещанию другу Роману Радову и племяннице. А это три московские и две квартиры за границей. Гражданской жене музыканта Александре Куцевол не осталось ничего — они не состояли в браке. Близкие Олега сразу после его смерти безвозмездно предложили девушке одну из его квартир, но ее это не устроило. Дело в том, что предложенное жилье было обычным, а ей хотелось оставить за собой элитное, рассказал КП Радов.

Поэтому Куцевол решилась на крайние меры – заявила, что несколько лет назад она тайно оформила брак с Олегом в Сербии и на самом деле является его законной женой. Кроме того, в момент написания завещания, по ее словам, Яковлев был в невменяемом состоянии.

Между тем ни одна инстанция, включая российские суды и ЗАГС, а также сербский МИД, не подтвердила подлинность слов Александры. Завещание было признано законным, а в притязаниях на имущество Куцевол было отказано.

В настоящее время на девушку подан иск в прокуратуру со стороны Татьяны Яковлевой сразу по двум статьям уголовного кодекса: 159 (мошенничество) и 327 (подделка государственных документов). Племянницу музыканта особенно задел тот факт, что Александра публично назвала ее дядю невменяемым. Родственница считает, что это предательство и прощать его нельзя.