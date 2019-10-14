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Папино воспитание: дочки угостили Ивана Охлобыстина пивом

Подобными историями из жизни актер будет делиться в своем новом шоу на канале ТВ-3.

Папино воспитание: дочки угостили Ивана Охлобыстина пивом
Иван Охлобыстин/Фото: https://www.instagram.com/p/B1QQcA2F4vg/

Иван Охлобыстин рассказал о необычной заботе в своей семье. Актер и бывший священник поведал журналистам Teleprogramma.pro, что его дети нередко покупают ему пиво, чтобы порадовать. Охлобыстин отметил, что среди всех членов своей большой «стаи» он сильнее выделяет именно дочерей, поскольку может баловать и нежить их без угрызений совести. Девочки же отвечают знаменитому отцу взаимностью и нередко приобретают пару бутылочек немецкого пенного не только себе, но и ему.

Иван с улыбкой вспоминает один забавный случай из жизни. Однажды утром он вышел из дома и уже направился по своим делам, как внезапно обнаружил сидящих у дома дочек с молодыми людьми. Каждая из них пыталась спрятать баночку пива. Впрочем, практически тут же актер увидел перед собой такую же емкость в протянутой руке.

«Посмотрел я на них и понял, что старикам здесь не место. Я ушел к себе в комнату, тосковать о своей ушедшей судьбе», — резюмировал он.

25 октября на телеканале ТВ-3 стартует проект с участием семьи Ивана Охлобыстина. Домочадцы раскроют секрет «внутренней кухни», поделятся с телезрителями своими чаяниями и опасениями. Сам бывший священник признался, что и он, и его супруга не сразу решились на подобный эксперимент, но друзьям удалось убедить пару, что проект может быть действительно интересным.

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Папино воспитание: дочки угостили Ивана Охлобыстина пивом
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