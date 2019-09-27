«Поехали»: Иван Охлобыстин анонсировал собственное семейное шоу

Иван Охлобыстин напомнил подписчикам в соцсети о скорой премьере нового реалити-шоу со своим участием. На своей странице в Instagram он опубликовал анонс проекта и написал: «Поехали».

Суть реалити-шоу будет заключаться в том, чтобы показать повседневную жизнь актера и его большой семьи — жены Оксаны и шестерых детей Василия, Саввы, Анфисы, Евдокии, Варвары и Иоанны. Поклонники предполагают, что наблюдать за семейством будет интересно, учитывая разный возраст детей пары.

больше по теме Охлобыстин презентовал книгу, которую писал 20 лет Большую часть текста Иван посвятил жене.

Какие-либо подробности скорой премьеры пока держатся в секрете. Однако в тизере программы сам Иван Охлобыстин заявляет: «Вы увидите в этом шоу то, что никогда не видели». Он уточняет, что имеет в виду свою «прекрасную, нежную, красивую, умную, клевую семью».