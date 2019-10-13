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Мария Миронова скрыла лицо молодого мужа на фото смайликом

Актриса отправилась отдыхать и опубликовала фото с супругом.

Мария Миронова скрыла лицо молодого мужа на фото смайликом
Мария Миронова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Мария Миронова старается не делиться подробностями своей личной жизни. Тем более поклонников интересовали нюансы брака актрисы, а в особенности — личность избранника. 

Артистка решила пойти подписчикам на встречу и опубликовала видео с новым мужем. Новый ролик посвящен поездке актрисы на Саронические острова в Эгейском море. В начале видео Мария рассказывает о том, на каких островах ей уже удалось побывать. Затем — показывает яхту, на которой она отправилась на прогулку по морю. 

Ближе к концу ролика на пару секунд в кадре оказывается мужчина. Он сидит на заднем плане в белой футболке. Поклонники сразу сообразили, что это и есть новый муж Марии. Правда, разглядеть его никому из них так и не удалось: актриса закрыла лицо супруга смайликом. Известно, что мужчину зовут Андрей, он бизнесмен. Говорят, он моложе актрисы. 

Напомним, недавно 46-летняя актриса снова стала мамой. Причем, ребенка она родила тоже в Греции. Там же, по ее собственному признанию, она ранее вышла замуж за отца своего сына.

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Мария Миронова скрыла лицо молодого мужа на фото смайликом
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