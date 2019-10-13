Дудь признался, что не может удалить свои фальшивые копии в соцсетях

Популярный интервьюер Юрий Дудь предупредил своих подписчиков о фейковых аккаунтах в Instagram и Facebook с его именем, которые призывают пользователей социальных сетей участвовать в платном опросе. Они распространяют видео с изображением известного блогера, однако слова, которые он произносит, смонтированы из его речи.

Юрий заверил, что не имеет отношения к деятельности этих мошенников, и призвал людей не участвовать в подобной затее.

«Первую рекламу на «Фейсбуке» нам удалось забанить, но чуваки создали новый аккаунт, и пока нам забанить его не удается. В «Инстаграме» тоже», — написал журналист на своей официальной странице в Instagram.

Дудь просит поклонников, наткнувшихся на эту рекламу, жаловаться на неуместные материалы. Также он пожурил менеджеров обозначенных социальных сетей за медленную реакцию на этот фейк.

А вы верите, когда натыкаетесь на подобную рекламу от «звезд»?