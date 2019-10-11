Личная жизнь Юрия Дудя: татуировки в честь детей и непубличная жена

Знаменитый блогер отмечает свой 33-й день рождения 11 октября. Портал Teleprogramma.pro вспоминает, как он пришел к славе и за что его полюбил народ.

Среди всех российских журналистов и видеоблогеров самыми известными и обсуждаемыми на сегодняшний день являются двое — это Юрий Дудь со своим YouTube-проектом «вДудь» и Ксения Собчак c её шоу «Осторожно, Собчак!». Но если экс-кандидат в президенты страны развила здесь бурную деятельность относительно недавно, то Дудь своей дорогой к славе на YouTube идет уже почти три года.

11 октября Юрию Дудю исполнилось 33 года. За это время он уже успел набрать более шести миллионов подписчиков на YouTube и почти три миллиона в Instagram, успел трижды получить премию «Человек года» журнала GQ и навлечь на себя гнев Владимира Соловьева. Он брал интервью у знаменитых актеров и музыкантов, у политиков и телеведущих. Даже вышеупомянутая Ксения Анатольевна в октябре 2017 года стала героиней «вДудя» и как раз это событие, возможно, подтолкнуло её к созданию собственного канала.

Стал журналистом из-за проблем со здоровьем

В выпусках своей передачи Юрий Дудь неоднократно признавался в нелюбви к советской власти и Советскому Союзу в целом. Между тем, украинская семья, в которой он в 1986 году появился на свет, жила за пределами СССР — в восточногерманском городе Постдам. Лишь когда мальчику исполнилось 4 года, он вместе с родителями переехал в Москву.

С самого юного возраста Юре нравился футбол, настолько, что он мечтал заниматься этим видом спорта профессионально и даже выбрал выбрал себе амплуа — вратарь. Мечту разрушил диагноз «бронхиальная астма», а потому мальчику пришлось переключиться на смежную область — журналистику.

Еще будучи 11-летним, учась в московской школе №1246, Юра написал свою первую спортивную заметку, которую опубликовали в «Юношеской газете». Затем были другие издания, такие, как «Известия», и новый опыт.

Вот как вспоминает о своем знакомстве с Юрием Дудем его старший коллега, известный футбольный эксперт Евгений Зырянкин.

«Познакомились мы в 2007 году, когда Дудь, совсем молодой еще, пришел ко мне в газету «Спорт день за днем», где я был шеф-редактором. Он изъявил желание каждую неделю писать по одному большому интервью. Конечно, я согласился, и он делал действительно качественные интервью, такие, как сейчас мы видим на его YouTube-канале. Понятно, что тогда это было интервью записанное, а не снятое на видео. Потом мы вместе работали в журнале «PROспорт» и там темой Юры опять же были такие большие интервью, где он задавал людям неудобные, острые вопросы. Cейчас он делает то же самое, но его собеседниками являются представители не только мира спорта, а самых разных сфер, известные всей стране. Наверное, это и позволило ему состояться – «набитая» рука и богатейший опыт. Он занимается этим уже лет пятнадцать и, конечно, стал могучим профессионалом в этом жанре», — считает Евгений.

«Конечно, он всегда был очень активным, очень живым, всегда фонтанировал идеями, предлагал темы, предлагал людей. Когда на Sports.ru возникла необходимость сменить главного редактора, эта активность Юры сыграла в его пользу. Потом Юра ушел из «PROспорта», начал совмещать это главное редакторство с телепередачами, проектами. Это всё в его духе, в его стиле – быть одновременно везде, при делах, общаться с кучей народа, быть в курсе всех событий, иметь много хороших знакомых и всячески развиваться».

Успех Дудя можно было предсказать еще до его прихода на ТВ

По мнению Зырянкина, от друзей и коллег Юра отличается необыкновенной любовью к жизни, в прямом смысле этого слова.

«Я помню, как мы с Дудем возвращались с чемпионата Европы по футболу, из Киева. Он ехал в одном из первых вагонов, я в хвосте. Юра, вместо того, чтобы лечь и отдыхать, через весь поезд пришел в мой вагон и до глубокой ночи сидел там с нами. Мы разговаривали о том о сем, и своим случайным попутчикам я его представил как восходящую медиазвезду России. Это был 2012 год и тогда его еще никто, естественно, не знал. Но слова мои оказались пророческими. Вскоре Юра стал вести программу «Удар головой», разные проекты, и в какой-то момент, уже уйдя с телевидения, он начал работать в этом формате, который всем нам прекрасно знаком. Причем нельзя сказать, что он лишь тогда придумал этот формат, ведь, по сути, этими интервью он всё время и занимался. И его жажда общения, постоянный поиск этого общения, позволил ему достичь того уровня, где он сейчас находится».

Три главных человека в жизни Юрия Дудя

Занимаясь строительством своей карьеры, Юрий не забыл и о самом главном — о семье. Он женился и стал отцом двоих детей. Его дочери Алёне сейчас девять лет, сыну Даниле (зная о любви Дудя к таланту Сергея Бодрова-младшего, можно предположить, что мальчик получил имя в честь главного героя фильма «Брат») — шесть лет. Имена детей Дудь увековечил на своих руках, сделав соответствующие татуировки.

Жизнь своей семьи блогер тщательно оберегает — фотографий с женой и детьми не увидишь на его страницах в соцсетях, и на различные официальные мероприятия он ходит один. О его супруге Ольге Дудь, чья девичья фамилия — Бонева, мы знаем лишь то, что она окончила Российский технологический университет, и это симпатичная, при этом далекая от гламура, девушка.

В беседе с Василием Вакуленко (рэпер Баста), наш герой признавался, что не хочет публиковать снимки родных людей в Сети, чтобы их потом не обсуждали неадекватные пользователи Instagram. А вот фотографии других девушек — просто красоток, которых в медиапространстве немало, Дудь постил неоднократно. Супруга, уверяет он, ничуть к ним не ревнует и понимает, что это лишь «издержки его работы».

«В семье, где есть любовь, нет места недоверию», — считает Юрий.

Вместо болтовни — помощь людям

В своей знаменитой речи на последней церемонии вручения премии «Человек года» журнала GQ Юрий Дудь призывал людей не молчать и смело высказывать свое мнение, если они наблюдают рядом с собой любые проявления несправедливости.

Если сравнивать Дудя с той же Собчак, то у него есть большое преимущество. Состоит оно в том, что от простой болтовни Юра начал переходить к делам и использовать свою популярность как способ оказать людям реальную помощь. Ярким примером этого является выпуск «вДудя», посвященный очередной годовщине теракта в Беслане. Почти 18 миллионов пользователей YouTube, посмотревших видео, узнали о том, как живут люди, пострадавшие в результате трагедии, в чем они нуждаются и как им можно помочь.

больше по теме Героиня фильма про Беслан ответила на критику Соловьева Марина Дучко вступилась за Юрия Дудя и отметила, что увидела в глазах журналиста сострадание.

Одна из героинь выпуска, бывшая бесланская заложница Марина Дучко, после теракта оказалась в инвалидном кресле и все эти 15 лет жила на пенсию в 13 тысяч рублей. Юра и его команда погасили висевший на женщине кредит, собрали для неё 550 тысяч рублей, рассказали, что она пытается зарабатывать продажей различных сортов фиалок и указали адрес ее страницы в Instagram.

На тот момент у Марины было всего 400 подписчиков, за месяц с небольшим их количество перевалило за 90 тысяч. Она была одинока, но в одночасье обзавелась множеством друзей, которые искренне за нее переживают, пишут добрые слова и пожелания. И тысячи людей внезапно поняли, что им для счастья не хватало всего лишь одного: горшка с фиалками.