Денис Лебедев высмеял рекламу с Ольгой Бузовой

Победитель телепроекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев высмеял старт нового шоу «План Б» с участием Ольги и Тимура Батрутдинова. На днях Лебедев прогуливался по столице с товарищем и коллегой по программе – одним из братьев Наумовым. В какой-то момент мужчины остановились у огромного интерактивного билборда, на котором крутили рекламу проекта «План Б» — с промо-ролика на Лебедева смотрела Бузова. Денис с товарищем не удержались от едких комментариев по поводу нового запуска.

«Ребят, вы прикалываетесь? Какой «План Б»? Тут План А стоит! Непонятно еще, кто кому там невест собрался выбирать. Смотрите с 13 октября, «будет интересно», — съязвил Лебедев.

Отметим, что сам Лебедев неоднократно пытался попасть на съемки нового шоу от ТНТ. Однажды Денис приехал в гримерную Ольги с цветами, но героини там не оказалось. Мама же Ольги заявила, что больше не верит бывшему жениху и уверена – ее дочь не даст Лебедеву второго шанса.