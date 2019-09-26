Денис Лебедев тайно проник на новое шоу Ольги Бузовой

Приход на съемки победителя программы «Замуж за Бузову» удивил поклонников — все помнят о его предыдущем обмане.

Дениса Лебедева заметили на съемочной площадке первой серии нового шоу «План Б», звездами которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Как стало известно, Лебедев появился на съемках с букетом цветов. Он хотел подарить их Ольге и поговорить с ней. Однако в тот день звезда не присутствовала на площадке.

На кастинге Дениса встретили Тимур Батрутдинов, мама Бузовой и ее подруга. Неизвестно, как сложилась беседа предпринимателя с жюри. Однако пресса сообщает, что Лебедев ушел в итоге «растерянным».

Напомним, после того, как Денис Лебедев стал победителем шоу «Замуж за Бузову», стало известно, что он участвовал в проекте ради продвижения собственного бренда. Тогда выяснилось, что каждый его шаг был тщательно спланирован, а сюрпризы для Ольги Денис готовил вместе с командой.