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«По рукам пошла»: Катерина Шпица стала гирей для коллег-актеров

Актриса выложила видео о том, как ее используют за кадром.

«По рукам пошла»: Катерина Шпица стала гирей для коллег-актеров
Екатерина Шпица побыла немного спортивным снарядом. Фото: Komsomolskaya Pravda

Хрупкая актриса Катерина Шпица выступила для своих коллег по съемкам в качестве спортивного снаряда. 33-летняя артистка выложила в Instagram видео, как ее партнеры Иван Рыжиков и Сергей Волобуев один за другим покачали мускулы, поднимая ее, словно гирю. Мужчины иронично отметили, что даже перед съемками бывает неплохо потренироваться.

«Всё, по рукам пошла», — улыбнулась актриса в кадр, когда ее стал поднимать второй «спортсмен».

При этом артистка была в костюме полицейского, так как снимается в сериале «Старая гвардия», где играет молодую женщину-следователя, пытающуюся раскрыть убийство 15-летней давности.

Опубликовав видео, Шпица посоветовала подписчикам не повторять это упражнение в помещениях с низкими потолками.

А вы бы поучаствовали в подобной тренировке?

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Екатерина Шпицасъемки в сериалетренировкаупражнение
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«По рукам пошла»: Катерина Шпица стала гирей для коллег-актеров
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