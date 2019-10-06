Зрители чуть не спутали певицу Славу с ее дочерью

На свой сольный концерт артистка привела старшую дочь и исполнила вместе с ней песню.

Певица Слава дала сольный концерт в зале Crocus City Hall в Москве. В качестве сюрприза она вывела на сцену свою старшую дочь Александру Морозову. Вместе они исполнили песню «Первая любовь».

Изначально эту песню Слава исполняла с Ириной Аллегровой. Однако, как выяснилось, Александра отлично поет дуэтом со своей матерью. Некоторые зрители отметили сильный голос девушки и ее сходство со Славой.

Многие из тех, кто пришел на шоу, остались в восторге от выступления. Вместе с певицей на сцене появились Денис Клявер, Виктор Дробыш, Эмин, Стас Пьеха и Любовь Успенская.