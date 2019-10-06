Волочкова рассказала, из чего состоит ее ежедневная тренировка

Известная балерина Анастасия Волочкова расписала для своих подписчиков свою ежедневную тренировку. артистка отметила, что каждый день работает по 2,5 часа, а в период подготовки к проектами репетиции могут быть длиться до 8 часов. Но обычная нагрузка балерины выглядит так: сначала комплекс гимнастики на коврике, затем балетные упражнения у палки, потом репетиция на пуантах и растяжка. Далее Анастасия идет в тренажерный зал и делает упражнения на пресс и другие группы мышц. Завершает тренировку филиппинский массаж.

Балерина призналась, что до и после занятий пьет горячий имбирный напиток, в состав которого входят также лимон, лайм, мята, корица и гвоздика. Кстати, свой пост она подкрепила видео с одним из полезных упражнений. Им оказалось приседание с выпрыгиванием, которое все россияне помнят еще со школьных уроков физкультуры.

Напомним, вечером 6 октября Волочкова появится в эфире канала НТВ в передаче «Звезды сошлись». Уже известно, что там с ней в словесной перепалке сцепится телеведущая Дана Борисова. Последняя назовет звезду балета алкоголичкой.

А из чего состоит ваша ежедневная тренировка?