ЗВЕЗДЫ

Волочкова рассказала, из чего состоит ее ежедневная тренировка

И показала полезное упражнение, который может делать каждый.

Волочкова рассказала, из чего состоит ее ежедневная тренировка
Анастасия Волочкова рассказала, как поддерживает физическую форму каждый день. Фото: globallookpress.com

Известная балерина Анастасия Волочкова расписала для своих подписчиков свою ежедневную тренировку. артистка отметила, что каждый день работает по 2,5 часа, а в период подготовки к проектами репетиции могут быть длиться до 8 часов. Но обычная нагрузка балерины выглядит так: сначала комплекс гимнастики на коврике, затем балетные упражнения у палки, потом  репетиция на пуантах и растяжка. Далее Анастасия идет в тренажерный зал и делает упражнения на пресс и другие группы мышц. Завершает тренировку филиппинский массаж.

Балерина призналась, что до и после занятий пьет горячий имбирный напиток, в состав которого входят также лимон, лайм, мята, корица и гвоздика. Кстати, свой пост она подкрепила видео с одним из полезных упражнений. Им оказалось приседание с выпрыгиванием, которое все россияне помнят еще со школьных уроков физкультуры.

Напомним, вечером 6 октября Волочкова появится в эфире канала НТВ в передаче «Звезды сошлись». Уже известно, что там с ней в словесной перепалке сцепится телеведущая Дана Борисова. Последняя назовет звезду балета алкоголичкой.

А из чего состоит ваша ежедневная тренировка?

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Волочкова рассказала, из чего состоит ее ежедневная тренировка
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