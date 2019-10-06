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Броневой переживал, что Захаров его не любит

Актеру со сложным характером так показалось после одной из репетиций.

Броневой переживал, что Захаров его не любит
Леонид Броневой. Фото Global look press

Талантливого актера Леонида Броневого современники вспоминают, как человека со специфическим и сложным характером. Он многое надумывал про окружающих, в том числе об отношении к нему Марка Захарова. Об этом рассказали в программе «Тайны кино» на канале «Москва 24».

Однажды во время репетиции спектакля «Чайка» в «Ленкоме» Броневому не понравилось, что Захаров делает ему замечания. Ему показалось, что к Янковскому он придирается меньше. Тогда Марк Анатольевич ответил Леониду Сергеевичу, что вообще ничего не будет говорить в его адрес. И действительно не замечал его на репетициях несколько дней.

«В какой-то день Захаров вышел из дома и обнаружил возле своего подъезда, припорошенного снегом Броневого. Судя по навалившемуся слою, он стоял там очень давно. «Марк Анатольевич, — сказал он. – Вы меня не любите. Вы Янковскому делаете замечания, а мне нет», — рассказал народный артист Иван Агапов.

Актеры «Ленкома» вспоминали, что за любовь Захарова боролись многие, и все мечтали ее заслужить. Режиссер же обычно сохранял внешнюю холодность и неприступность.

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Броневой переживал, что Захаров его не любит
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