Броневой переживал, что Захаров его не любит

Актеру со сложным характером так показалось после одной из репетиций.

Талантливого актера Леонида Броневого современники вспоминают, как человека со специфическим и сложным характером. Он многое надумывал про окружающих, в том числе об отношении к нему Марка Захарова. Об этом рассказали в программе «Тайны кино» на канале «Москва 24».

больше по теме Захаров несколько лет уговаривал Броневого перейти в «Ленком» Актер обладал сложным характером и исключительным чувством юмора.

Однажды во время репетиции спектакля «Чайка» в «Ленкоме» Броневому не понравилось, что Захаров делает ему замечания. Ему показалось, что к Янковскому он придирается меньше. Тогда Марк Анатольевич ответил Леониду Сергеевичу, что вообще ничего не будет говорить в его адрес. И действительно не замечал его на репетициях несколько дней.

«В какой-то день Захаров вышел из дома и обнаружил возле своего подъезда, припорошенного снегом Броневого. Судя по навалившемуся слою, он стоял там очень давно. «Марк Анатольевич, — сказал он. – Вы меня не любите. Вы Янковскому делаете замечания, а мне нет», — рассказал народный артист Иван Агапов.

Актеры «Ленкома» вспоминали, что за любовь Захарова боролись многие, и все мечтали ее заслужить. Режиссер же обычно сохранял внешнюю холодность и неприступность.