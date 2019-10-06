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Захаров несколько лет уговаривал Броневого перейти в «Ленком»

Актер обладал сложным характером и исключительным чувством юмора.

Захаров несколько лет уговаривал Броневого перейти в «Ленком»
Леонид Броневой и Александра Захарова. Фото Global look press

Марк Захаров обратил внимание на Леонида Броневого после фильма «Двенадцать мгновений весны», где актер сыграл Мюллера. И решил всенепременно заполучить его в свой театр. Однако Броневой уже был звездным сложившимся артистом и не очень стремился менять свои устои.

Режиссеру понадобилось несколько лет, чтобы уговорить его перейти из драматического театра на Малой Бронной в «Ленком». И для начала Захаров соблазнил артиста на роль герцога в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» с 1979 году. В «Ленком» Броневой перешел только в 1988-м. По словам народного артиста Ивана Агапова, это означало одно – Леонид Соломонович стал беззаветно доверять Марку Анатольевичу.

О саркастическом чувстве юмора и сложном характере Броневого среди актеров ходили легенды. В отличии от Захарова, который тоже любил блеснуть едким сарказмом, Броневой к себе с юмором вовсе не относился. По воспоминаниям Дмитрия Певцова, он практически все время находился в плохом настроении, всячески отрицая прогресс. Артист до последнего не желал пользоваться банковскими картами, сотовым телефоном и Интернетом. Об этом рассказали в программе «Тайны кино» на «Москве 24».

Леонид Броневой ушел из жизни в 2017 году на 89 году жизни, Марк Захаров – 28 сентября 2019 года в 85 лет.

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Захаров несколько лет уговаривал Броневого перейти в «Ленком»
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