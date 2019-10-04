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В Сети появилось видео, где Петросян забирает вещи из квартиры Степаненко

Елена Степаненко, наконец, разрешила бывшему мужу зайти в квартиру и собрать собственную одежду и другие принадлежности.

В Сети появилось видео, где Петросян забирает вещи из квартиры Степаненко
Евгений Петросян. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Накануне стало известно, что Евгений Петросян все-таки смог попасть в некогда общую с экс-супругой квартиру. Долгое время Елена Степнаненко не съезжала из жилья, формально принадлежащего артисту, и отказывалась открывать ему дверь. 

Сложно сказать, что изменилось, однако, как сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин, Степаненко «была недовольна, но ей пришлось впустить его». Защитник сопровождал Евгения Вагановича во время его визита. 

Как стало известно, Петросян забрал свои личные вещи и документы — то есть то, что не является предметом спора. Тем не менее бывшая супруга не изменила своего настроя и по-прежнему проявляет недовольство по отношению к бывшему супругу. Самого Жорина Елена Григорьевна впускать в квартиру отказалась. 

Елена Степаненко и Евгений Петросян
Елена Степаненко и Евгений Петросян. Фото: Олег Рукавицын/КП

На видео видно, что Степаненко снимает происходящее на камеру мобильного телефона. «Все светятся телефоны из-под кофты», — смеется в ролике Петросян. 

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Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоЗвездные разводыраздел имущества
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В Сети появилось видео, где Петросян забирает вещи из квартиры Степаненко
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