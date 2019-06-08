Евгений Петросян и его молодая помощница провели отпуск порознь

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова улетели на отдых в разные страны. Юморист и его помощница делились кадрами из путешествия, отмечая места, где побывали. Так, 73-летний Евгений Петросян рассказывал о поездке в Дубай, где его поразил 7-ми звездочный отель «Бурдж-аль-Араб». Комик заявил, что недоумевает, почему отелю присвоили две лишних звезды.

30-летняя Татьяна Брухунова в этом время публиковала снимки из Тбилиси. Девушку особенно удивила столица Грузии.

«Такой разный и невероятный Тбилиси! Неделя пролетела, как один день! Жара не сломила нас на пути к новому! Думаю, я ещё вернусь!», – написала Брухунова в в Instagram.

Напомним, в Сети периодически появляются слухи о расставании Петросяна и его помощницы. Сам юморист никак не комментирует связь с Татьяной. Однако при этом пара часто выходит в свет вместе. Так, комик и Брухунова побывали на спектакле, где сыграла Кристина Орбакайте, а потом вдвоем посетили Большой театр.