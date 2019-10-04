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Помощница Де Ниро обвинила его в харассменте

Сам же актер пытается взыскать с нее компенсацию за просмотр сериала «Друзья» в рабочее время.

Помощница Де Ниро обвинила его в харассменте
Роберт Де Ниро. Фото: Birdie Thompson/AdMedia

Знаменитый актер судится со своей экс-ассистенткой по имени Грэм Чейз Робинсон. Причем, обе стороны подали иски друг против друга. Со стороны Робинсон причина заключается в том, что Де Ниро якобы грубо обходился с ней с того момента, как она стала на него работать — это произошло в 2008 году. 

Робинсон предоставила записи голосовых сообщений от Де Ниро, на которых якобы можно услышать оскорбления в ее адрес. Грэм утверждает, что нередко актер бывал пьян, отпускал в ее адрес шутки и даже звонил ей из туалета. Случалось, что актер просил его разбудить или почесать спину. 

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро. Фото: LJ Fotos/AdMedia

Сам же Де Ниро подал иск в отношении бывшей помощницы, обвинив ее в растрате его средств. Как заявил актер, в течение четырех дней Робинсон смотрела в рабочее время сериал «Друзья». Причем, делала это, очевидно, очень интенсивно — Де Ниро подсчитал, что женщина успела насладиться 55 эпизодами. Кроме того, она заказала себе на обед деликатесы, использовав кредитную карту. 

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актерГолливудиск в судРоберт Де НироХарассмент
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Помощница Де Ниро обвинила его в харассменте
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