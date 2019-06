Роберт Де Ниро стал героем антироссийского ролика

Роберт Де Ниро в компании актеров Мартина Шина, Лоуренса Фишборна, Софии Буш, а также писателя Стивена Кинга принял участие в антироссийском ролике. Видео опубликовал в своем Twitter портал Now This.

Герои короткого видео утверждают, что в 2016 году действующий президент США Дональд Трамп и Кремль якобы вступили в сговор во время предвыборной гонки. По словам участников ролика, Москва развернула целую операцию, чтобы в итоге бизнесмен стал главой Соединенных Штатов Америки.

Exclusive: De Niro, @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/VpJhIGBbv0

— NowThis (@nowthisnews) 20 июня 2019 г.