Роберт Де Ниро стал героем антироссийского ролика

Роберт Де Ниро в компании актеров Мартина Шина, Лоуренса Фишборна, Софии Буш, а также писателя Стивена Кинга принял участие в антироссийском ролике. Видео опубликовал в своем Twitter портал Now This.
Герои короткого видео утверждают, что в 2016 году действующий президент США Дональд Трамп и Кремль якобы вступили в сговор во время предвыборной гонки. По словам участников ролика, Москва развернула целую операцию, чтобы в итоге бизнесмен стал главой Соединенных Штатов Америки.
Exclusive: De Niro, @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/VpJhIGBbv0
— NowThis (@nowthisnews) 20 июня 2019 г.
Роберт Де Ниро особенно отмечает, что в 2016 году Кремль «атаковал демократию» США. В финале каждый из героев ролика делает заявление – Трампа нужно привлечь к ответственности.
Свои слова они подкрепляют докладом спецпрокурора Роберта Мюллера, которому так и не удалось найти прямые доказательства о сговоре. Он работал над ним два года. Документ опубликовали только в начале 2019-го, пишут «РИА Новости».
Ранее на Дональда Трампа обрушилось еще одно обвинение. Только оно было не политического характера. Американская журналистка заявила, что 23 года назад действующий президент США изнасиловал ее в примерочной универмага.