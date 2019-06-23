Роберт Де Ниро стал героем антироссийского ролика

Во время пятиминутного видео он утверждает, что Кремль «атаковал демократию» США.

Роберт Де Ниро в компании актеров Мартина Шина, Лоуренса Фишборна, Софии Буш, а также писателя Стивена Кинга принял участие в антироссийском ролике. Видео опубликовал в своем Twitter портал Now This.

Герои короткого видео утверждают, что в 2016 году действующий президент США Дональд Трамп и Кремль якобы вступили в сговор во время предвыборной гонки. По словам участников ролика, Москва развернула целую операцию, чтобы в итоге бизнесмен стал главой Соединенных Штатов Америки.

Роберт Де Ниро особенно отмечает, что в 2016 году Кремль «атаковал демократию» США. В финале каждый из героев ролика делает заявление – Трампа нужно привлечь к ответственности.

Свои слова они подкрепляют докладом спецпрокурора Роберта Мюллера, которому так и не удалось найти прямые доказательства о сговоре. Он работал над ним два года. Документ опубликовали только в начале 2019-го, пишут «РИА Новости».

Ранее на Дональда Трампа обрушилось еще одно обвинение. Только оно было не политического характера. Американская журналистка заявила, что 23 года назад действующий президент США изнасиловал ее в примерочной универмага.