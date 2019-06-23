НОВОСТИ

Роберт Де Ниро стал героем антироссийского ролика

Во время пятиминутного видео он утверждает, что Кремль «атаковал демократию» США.

Роберт Де Ниро стал героем антироссийского ролика
Роберт Де Ниро Фото: globallookpress.com

Роберт Де Ниро в компании актеров Мартина Шина, Лоуренса Фишборна, Софии Буш, а также писателя Стивена Кинга принял участие в антироссийском ролике. Видео опубликовал в своем Twitter портал Now This.

Герои короткого видео утверждают, что в 2016 году действующий президент США Дональд Трамп и Кремль якобы вступили в сговор во время предвыборной гонки. По словам участников ролика, Москва развернула целую операцию, чтобы в итоге бизнесмен стал главой Соединенных Штатов Америки.

Роберт Де Ниро особенно отмечает, что в 2016 году Кремль «атаковал демократию» США. В финале каждый из героев ролика делает заявление – Трампа нужно привлечь к ответственности.

Свои слова они подкрепляют докладом спецпрокурора Роберта Мюллера, которому так и не удалось найти прямые доказательства о сговоре. Он работал над ним два года. Документ опубликовали только в начале 2019-го, пишут «РИА Новости».

Ранее на Дональда Трампа обрушилось еще одно обвинение. Только оно было не политического характера. Американская журналистка заявила, что 23 года назад действующий президент США изнасиловал ее в примерочной универмага.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

выборы в СШАДоналд ТрампРоберт Де Ниро

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Роберт Де Ниро стал героем антироссийского ролика
Интересно?
Поделись с друзьями: