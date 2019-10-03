Сын Джигарханяна: «Армен Борисович помолодел лет на 15 после воссоединения с женой»

Корреспондент портала Teleprogramma.pro дозвонилась до Степана, сына (точнее, пасынка) Армена Джигарханяна, и первым делом спросила – как здоровье любимого артиста?

Степан Джигарханяна: «Самочувствие Армена Борисовича замечательное»

«Самочувствие Армена Борисовича замечательное, — ответил Степан. – После того как он выписался из больницы, в конце августа, визуально он помолодел лет на 10-15. Я это связываю с эмоциональным антистрессом после их воссоединения с Татьяной Сергеевной (в сентябре 2019 года стало известно, что Армен Джигарханян теперь снова вместе со своей второй женой, мамой Степана, Татьяной Власовой, которая специально приехала из США, чтобы ухаживать за Арменом Борисовичем, — Прим. ред.). Выглядит очень ухоженным. Вопреки тому, что с ним было полгода назад, он часто теперь гуляет в парке, по арбатским переулкам… Так что с самочувствием все хорошо, он принимает лекарства, следует всем предписаниям врачей, соблюдает режим».

Мы поинтересовались, как обычно сын поздравляет Армена Борисовича, какой свой подарок ему считает самым необычным?

«Ну что значит – «обычно»? 18 лет мы не общались вообще с Арменом Борисовичем, это знают все. Ну а до того – это были студенческие годы, школьные годы, уже в то время я много ездил, так что, как правило, все наши поздравления – и его, и мои – происходили по телефону, на расстоянии».

Степан Арменович добавил, что, конечно, случалось такое, что он присутствовал на дне рождения отца лично, но происходило такое довольно редко.

«Привезу что-нибудь в подарок из Сеула»

А по поводу подарков Степан признался:

«Честно говоря, я плохо помню подарки. Из последнего, что я помню, — это было 20-25 лет назад… Тогда у них был кот Фил, о котором знает вся страна. И я на день рождения Армену Борисовичу подарил такой паззл-мозаику, с изображением черного кота или черной пантеры, уже не помню. Инкрустированный такой паззл… На этот раз опять получается все стандартно, видите: я на другом конце Земли, в Южной Корее, в Сеуле. Поэтому поздравления будут по телефону. Ну, а уже после, не знаю, когда я появлюсь в Москве, – может быть, через неделю, а может быть, через два месяца, — привезу что-нибудь в подарок из Сеула! Например, из Дубая в последний раз, когда мы там были с Ольгой Казаченко, я ему привез инкрустированные камнями четки, он любит такие поделки. А сейчас я что-нибудь приобрету в Сеуле в качестве подарка».

Виталина Цымбалюк-Романовская: «За него пишут, за него говорят… Лично его мы не слышали два года»

Позвонили мы и Виталине Цымбалюк-Романовской – бывшей супруге Армена Джигарханяна, и спросили – помнит ли она об этой дате и хотела бы поздравить Армена Борисовича?

«Ну я же цивилизованный человек, — ответила Виталина. – Я уважаю свое прошлое и свою биографию. И, конечно, к бывшему мужу уважительно отношусь, а как же. Безусловно, помню дату. Сейчас с Прохором Шаляпиным нахожусь на его гастролях в Калининградской филармонии, поэтому нет возможности поздравить, придется мне как-то это пережить, грустно это, но что сделаешь, никто ничего исправить не может».

Мы спросили – как Виталина относится к тому, что Джигарханян вернулся к бывшей жене?

«Я думаю, он никуда не вернулся, — ответила Виталина. — Вокруг него находятся те люди, которые находятся, и он не имеет возможности выбирать. Поэтому не нужно за него произносить какие-то решения, он их сам нигде ни разу публично не озвучил своим голосом. За него пишут, за него говорят, и подставляют его фотографии очень кстати, где он плохо выглядит, на удивление. Поэтому я от его имени никакую информацию не воспринимаю. А лично его мы не слышали уже два года. Поэтому здесь не о чем говорить».

«Мне кажется, что мы его потеряли»

Мы не могли не поинтересоваться и тем, как относится Цымбалюк-Романовская к присутствию Джигарханяна на похоронах Марка Захарова.

«Армен Борисович выглядит очень плохо, он постарел лет на 20 за эти два года, — поделилась наблюдениями Виталина. — Просто сравните его фотографии в Инстаграме 2 года назад и то, что вы видели вчера. Мне кажется, что это ужасно. Мне кажется, что мы его потеряли. Мне от этого грустно, потому что я 10 лет посвятила тому, чтобы он выглядел блестяще, и мне это удавалось.

А то, что мы видели вчера, — это катастрофа. Для человека его уровня, его масштаба – это ужасно. Не только я расстроилась. Вы почитайте комментарии. Люди комментируют… И потом, у Армена Борисовича вчера ведь никто интервью не брал, потому что, видимо, было понятно, что он не может, к сожалению, ничего комментировать. Я так это оцениваю: человек, который хотел пропиариться, который не имел к Марку Анатольевичу никакого отношения, взял с собой Армена Борисовича и просто использовал его нагло, как ширму».

«Армен Борисович никогда не ходит на похороны»

«Вообще Армен Борисович никогда не ходит на похороны, — рассказала нам Виталина. — Это для него принципиально. Я Армена Борисовича знаю 16 лет, он не был на похоронах собственной матери. Ему трудно переживать… В последний раз он был на похоронах собственной дочери, кажется, в 1987 году она погибла, после этого он на похоронах никогда не был. Даже по телевизору отказывался комментировать, когда уходил из жизни кто-то из его близкого окружения, из артистов. Говорил: «Мы человеку уже ничем не поможем, я должен это сам пережить». При этом он всегда заказывал самые красивые венки. А то, что я вчера увидела, — это было позорно. Ну правда… Я расстроилась. Лично ко мне это не имеет отношения, я понимаю. Но понимаю и то, что это стыдно для Армена Борисовича, и я расстроилась».

Несмотря ни на что, мы поздравляем любимого артиста, легендарного Армена Джигарханяна с днем рождения и желаем, прежде всего, крепкого здоровья и радости от каждого дня!