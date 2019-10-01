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Максима Галкина заметили в тюменском роддоме

Практически сразу прибывшего шоумена обступили медики центра и заинтересованные журналисты.

Максима Галкина заметили в тюменском роддоме
Максим Галкин/Фото: https://www.instagram.com/p/ByIil8Fnbdo/

Телеведущий и отец двоих детей Максим Галкин был замечен в тюменском роддоме-госпитале «Мать и дитя». Своим появлением в стенах медицинского учреждения пародист немало удивил работающих там врачей – медики практически сразу бросили работу, чтобы посмотреть на гостя. Спешно прибыли на место и корреспонденты. Неожиданно для последних именно они и стали героями Галкинской съемки. В Instagram шоумен выложил видео, на котором в шутливой форме подчеркивает, что пресса сопровождает его на каждом шагу, пишет ресурс Dni.ru.

Чуть позже Галкин вновь не удержался от шутки и пояснил, что рожать он пока не собирается.

«Просто приехал в госпиталь, чтобы посмотреть, как тут все обстоит. Потрясающее здание. Поехал уже на концерт. Встретимся в «Нефтянике»!» — прокомментировал Галкин.

Сразу после Тюмени артист отправится на выступление в Омск. Увидеть там знаменитость можно будет уже сегодня, 1 октября.

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Максима Галкина заметили в тюменском роддоме
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