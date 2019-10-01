Сын Дениса Клявера снялся в роли отца в новом клипе

Певец представил видео на песню «Как ты была красива».

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер выпустил новый клип. 44-летний певец стал для видео на песню «Как ты была красива» и сорежиссером, и соавтором идеи.

Клип посвящен периоду жизни, когда у человека случается первая влюбленность. Ролик рассказывает о том, как взрослый Денис Клявер вспоминает свои 17 лет. Для достоверности, съемки проходили в питерском районе Купчино, где артист провел свои детство и юность. Пользуясь случаем, певец даже собрал одноклассников, и вместе они навестили свою классную руководительницу из старшей школы. Съемки с этой встречи тоже вошли в клип.

Интересно, что в роли юного Дениса снялся его старший сын — 17-летний Тимофей. Клявер признался, что эта идея сразу же пришла ему в голову.

«Во-первых, Тимофей, как говорят все близкие, буквально моя копия, во-вторых, он уже снимался в моем клипе «Когда ты станешь большим», так что опыт имеется», — рассказала певец.

Напомним, парень родился во втором браке певца, танцовщице балета Лаймы Вайкуле Юлией. Пара прожила вместе 8 лет, а потом три года разводилась. Несмотря на это и на новую семью артиста, отец и сын близко общаются. Тимофей, того и гляди, может стать актером — на его счету уже съемки в двух клипах.

А вам вспомнилась первая любовь после этого видео?