Клявер поздравил 17-летнего сына с получением аттестата

Бывшая супруга 44-летнего Дениса Клявера, с которой исполнитель разошелся в 2010 году после девяти лет совместной жизни, подарила артисту сына Тимофея. В этом году юноша окончил 11 класс. На личной страничке в Instagram певец опубликовал новый кадр. На фото выпускник запечатлен с отцом, бабушкой и мамой.

Денис не забыл поздравить 17-летнего сына с получением аттестата, заверив, что Тимофей вырос достойным молодым человеком и впереди у него многообещающее будущее.

«Сын! Ты вырос очень достойным человеком! Впереди целая жизнь! В свои 17 ты уже многого добился. Отличный старт для успешного пути! В тебе заложен огромный личностный потенциал… Уверен, что ты сделаешь правильный выбор. Доверяй сердцу. Ну, а мы всегда рядом», — подметил Клявер.

Напомним, что у исполнителя растет пятилетний сын Даниэль от нынешней супруги Ирины. Также Денис официально признал факт отцовства дочери Эвелин, которую родила Ева Польна.