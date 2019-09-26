Хелен Миррен появилась на премьере в паланкине

Актриса явилась на светское торжество в образе императрицы, которую и сыграла в мини-сериале.

В Лондоне состоялась премьера телесериала о жизни Екатерины II. Фильм уже назвали одним из самых ожидаемых. На торжество исполнительница главной роли Хелен Миррен явилась в паланкине, который несли актеры, одетые в традиционные русские костюмы.

Журналисты обратили внимание на то, что русской императрице было свойственно, скорее, такое средство передвижение, как карета. Тем не менее, основное внимание привлек к себе не паланкин, а сама актриса. 74-летняя Миррен явилась в великолепном темно-синем наряде и ожерелье с драгоценными камнями.

Напомним, сериал «Екатерина Великая» сняла студия HBO. Фильм будет состоять из четырех эпизодов и расскажет о правлении российской императрицы и ее романах, включая отношения с князем Потемкиным. Его в сериале сыграл Джейсон Кларк.