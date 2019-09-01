НОВОСТИ

«Слушала Пугачеву и Ротару»: Повалий заговорила о любимых певицах

В интервью украинскую исполнительницу спросили о том, кого она считает своим авторитетом в творческом плане.

«Слушала Пугачеву и Ротару»: Повалий заговорила о любимых певицах
Таисия Повалий (Фото: Globallookpress.com)

54-летняя Таисия Повалий не скрывает: она росла на творчестве великих певиц, таких как: Людмила Зыкина, Елена Образцова, Тамара Синявская, Людмила Сенчина. Украинская исполнительница вдохновлялась их творчеством и голосами. Разумеется, в более юные годы Таисия Николаевна мечтала добиться такого же успеха и признания, перенимая манеру и опыт тех артисток, которым удалось сникать славу и завоевать любовь широкой публики.

«Потом слушала Аллу Пугачеву, Софию Ротару», — рассказала Повалий в интервью tele.ru.

Артистка не сомневается: в ее творчестве есть частичка каждой некогда боготворимой ею исполнительницы. Тех певиц, на которых Повалий старалась «равняться», которых когда-то «любила» и любит до сих пор.

Таисия увлеклась вокалом и музыкой еще в ранней юности. Вспоминая о своем детстве, артистка призналась, что она часто пела с мамой и бабушкой, раскладывая песни на голоса. И сейчас Повалий не представляет свою жизни без сцены, любимых поклонников. При этом она старается не забывать и о близких. Певица считает семью своей главной опорой и поддержкой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильТаисия Повалий

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Слушала Пугачеву и Ротару»: Повалий заговорила о любимых певицах
Интересно?
Поделись с друзьями: