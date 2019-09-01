«Слушала Пугачеву и Ротару»: Повалий заговорила о любимых певицах

В интервью украинскую исполнительницу спросили о том, кого она считает своим авторитетом в творческом плане.

54-летняя Таисия Повалий не скрывает: она росла на творчестве великих певиц, таких как: Людмила Зыкина, Елена Образцова, Тамара Синявская, Людмила Сенчина. Украинская исполнительница вдохновлялась их творчеством и голосами. Разумеется, в более юные годы Таисия Николаевна мечтала добиться такого же успеха и признания, перенимая манеру и опыт тех артисток, которым удалось сникать славу и завоевать любовь широкой публики.

«Потом слушала Аллу Пугачеву, Софию Ротару», — рассказала Повалий в интервью tele.ru.

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Артистка не сомневается: в ее творчестве есть частичка каждой некогда боготворимой ею исполнительницы. Тех певиц, на которых Повалий старалась «равняться», которых когда-то «любила» и любит до сих пор.

Таисия увлеклась вокалом и музыкой еще в ранней юности. Вспоминая о своем детстве, артистка призналась, что она часто пела с мамой и бабушкой, раскладывая песни на голоса. И сейчас Повалий не представляет свою жизни без сцены, любимых поклонников. При этом она старается не забывать и о близких. Певица считает семью своей главной опорой и поддержкой.