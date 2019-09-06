Валерия не планирует в ближайшее время становиться бабушкой

Певица Валерия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что не планирует в ближайшее время становиться бабушкой. Как известно, сын звезды Артемий Шульгин не так давно сыграл свадьбу в Швейцарии, что для матери стало полной неожиданностью. Молодые сообщили родительнице о торжестве в последний момент.

При этом ведущий Борис Корчевников поинтересовался, нет ли у молодой семьи планов подарить певице внука или внучку. «Нет, у них таких планов нет», — сказала Валерия. Главный герой программы, ее супруг Иосиф Пригожин, при этом добавил, что лет через пять-семь говорить о потомстве будет уже уместно. Сейчас же пока рассуждать об этом просто рано, потому что Артемий еще не может обеспечить семью.

Сама Валерия подтвердила, что у сына пока нет денег на содержание ребенка в полном объеме. При этом молодой человек отказался брать у матери деньги на свадьбу, чтобы устроить пышное торжество.

Борис Корчевников заметил, что вообще-то Артемию уже 25 лет, а сам Пригожин стал отцом в 19 лет. «Я тогда был еще сам как ребенок. У меня не было понимания жизни», — сказал продюсер.