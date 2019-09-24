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«Лена мне все прощает»: Маликов высказался о взаимоотношениях с женой

Композитор поделился секретом крепкого брака.

«Лена мне все прощает»: Маликов высказался о взаимоотношениях с женой
Дмитрий Маликов с супругой Еленой (Фото: Globallookpress.com)

Еще в 1992 году Дмитрий Маликов познакомился с будущей супругой Еленой. В этом браке на свет появилось двое детей: дочь Стефания, ей девятнадцать лет, и маленький Марк — в январе ему исполнится два годика. В недавнем интервью композитор поделился с поклонниками секретом гармоничных супружеских отношений. По словам музыканта, ему категорически не нравится, когда Елена делает ему замечание на людях. В подобных случаях Дмитрий начинает испытывать напряжение. За прошедшие годы они с супругой сумели изучить слабые стороны друг друга. Маликов старается беречь чувства возлюбленной, не давая ей лишних поводов для ссор или конфликтов.

«Лена вообще мне все прощает. И я тоже… Бывает, и ругаемся… Но Лена быстро сглаживает», — признался Маликов в интервью «СтарХит».

Дмитрий не скрывает: он не смог бы простить любимой женщине предательство. За годы брака Елена стала для супруга надежным тылом и опорой. Рассуждая о детях, Маликов заверил, что их дочь Стефания пока не планирует покидать отчий дом. По мнению певца, ей вполне комфортно жить с родителями.

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Дмитрий МаликовЕлена МаликоваЗвездные дети
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«Лена мне все прощает»: Маликов высказался о взаимоотношениях с женой
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