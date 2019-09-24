Маликов планирует отдать полуторагодовалого сына в детский сад

В январе 2020 года маленькому Марку исполнится два годика.

По словам композитора, его родители обожают внука. Но, будучи людьми творческими и занятыми, едва ли смогли бы помогать им с женой воспитывать малыша.

«Одно дело с Марком поиграть, а другое — возиться», — признался Дмитрий Маликов в интервью «СтарХит».

Певец не скрывает, они с супругой сами справляются с родительством, не перекладывая свои обязанности на опытную няню. Зато Дмитрий пригласил в дом помощницу по хозяйству, которая ведет домашний быт и может даже посидеть с Марком, пока его мама и папа отсутствуют. В воспитании братика активное участие принимает и 19-летняя Стефания. В будущем композитор планирует отдать сынишку в детский садик, когда Марк немного подрастет.

«Скоро два года, пойдет в детский сад, нечего дома сидеть», — добавил Маликов.

По словам Дмитрия, их с Еленой сын больше интересуется мультиками, нежели фортепианом. При этом Марку нравится танцевать под те мелодии, которые в домашнем кругу исполняет его папа. Маликов не скрывает: он хочет, чтобы его наследник рос гармоничной личностью — увлекался спортом, музыкой, развивался, как и другие дети в его возрасте.