Спор об укороченных белых брюках в мире моды ведется достаточно давно. Традиционно каждую осень российские женщины дружно откладывают светлые варианты одежды на дальние полки шкафов, доставая из своего гардероба темные вещи. Длина штанин при этом непременно должна быть практически в пол.
[more_by_theme post_id="1136416" post_title="Стефания Маликова устроила праздник живота, накупив гамбургеров" post_description="19-летняя девушка не боится располнеть, поэтому ест на ночь." post_align="alignleft"]
Эти стереотипы достались нам с давних времен, когда женщины были вынуждены носить теплую практичную одежду, стараясь сохранить и ее, и свое здоровье тоже. Но что сейчас останавливает дам? Ведь даже при отсутствии автомобиля, брюки всегда можно утеплить колготами телесного цвета?
[telepro_instagram]https://www.instagram.com/p/B2Ru0oEBAQe/?utm_source=ig_web_copy_link[/telepro_instagram]
Если посмотреть на фото Стефании Маликовой, вы поймете это сами. Певица своим образом доказала, что светлые укороченные джинсы отлично вписываются в осенний гардероб. Студентка дополнила их белой футболкой и классическим тренчем.
Кстати, ранее Эвелина Хромченко отмечала актуальность белых брюк в этом сезоне. Эксперт рекомендовала невысоким девушкам выбирать свободные укороченные модели, а вот рослые могут позволить себе и облегающие. Кстати, у Стеши Маликовой рост всего 163 см.