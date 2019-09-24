Канделаки призналась, что жертвует вечеринками ради подтянутой фигуры

Известная теледива Тина Канделаки не только руководит спортивным каналом, но и самая является живым примером полезности спорта. В свежем посте в Instagram она опубликовала для сравнения свои фотографии в 27 и 43 года и написала, что подобные снимки легко можно найти в Сети под заголовками про пластическую хирургию, к которой она прибегала. Но леди-продюсер предложила оценить изменения в ее внешности, которые достигнуты упорными тренировками.

«Проходя тесты на газоанализаторе, я убедилась, что человек способен постоянно меняться к лучшему через правильное питание, спорт, соблюдение режима, уход и борьбу с пагубными привычками», — заверила телеведущая.

Она отметила, что тяжелая работа не является оправданием того, что у человека не остается сил на себя, и призвала подписчиков сделать системный уход за собой своей ежедневной обязанностью. Конкретно, женщина посоветовала правильно питаться, соблюдая режим, находить время хотя бы для базовых упражнений, вроде планки и приседаний, и полноценно спать.

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Канделаки добавила, что сейчас «жертвует выходами в свет», ведь каждая вечеринка с алкоголем стоит неделю здорового результата. Она отметила, что красота действительно требует жертв, но не на хирургическом столе.

А вы следуете советам Тины?