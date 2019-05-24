43-летняя Тина Канделаки отказывается от фотошопа на снимках

Телеведущая поделилась новыми снимками, которые подверглись обработке, по ее словам, в минимальном количестве.

Тина Канделаки пятя лет счастлива с новым супругом Василием Бровко. Общих детей у них нет, но у телеведущей от прошлых отношений есть наследники: 19-летняя Мелания и 17-летний Леонтий. Так как у телеведущей почти взрослые дети, она вместе с ними выходит в свет и обсуждает любые темы. К слову, сама знаменитость в 43 года выглядит моложе своего возраста.

В своем микроблоге Канделаки регулярно делится роликами из спортзала, а также дает бьюти-советы. По мнению телеведущей, внутренняя красота человека должна сопровождать внешнюю. Она не скрывает, что делает множество различных манипуляций у косметолога, чтобы сохранить молодость. А на днях Тина поделилась снимками из новой фотосессии.

«Попросила фотографа быть аккуратнее с фотошопом на этих фотографиях, чтобы можно было рассмотреть, как выглядит моя кожа», — пояснила она.

По словам звезды, многие люди, которые встречают ее в реальной жизни, заверяют, что она выглядит моложе, чем на фотографиях.

«Честно признаюсь: ежедневный уход творит чудеса. Именно он, а не только пластика, мезотерапия или уколы. Результат — это системность», — высказалась телеведущая.

Поклонники стали активно обсуждать то, как выглядит Тина благодаря своим стараниям. «Вы бесподобно выглядите и пример для многих!!! Но, такой уход за лицом это очень дорого», «Вот это я понимаю, ухоженная женщина, яркая, умная, единая», «Согласен. Только ежедневно, только постоянно, можно достичь „кожа правда светится“», — прокомментировали пост подписчики.