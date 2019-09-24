Брат Боярской увидел сходство между сестрой и их бабушкой Ольгой

Супруга Максима Матвеева опубликовала в Instagram свежее фото, которое было сделано в театральной гримерной.

Елизавета Боярская опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, которое было сделано в ее гримерной. Кадр с участием супруги Максима Матвеева был сделан в тот момент, когда сама актриса повторяла свой текст. Напомним, что после появления второго ребенка в семье Елизавета поспешила выйти из декретного отпуска. На театральные репетиции она приходила вместе с маленьким Григорием, который спал за кулисами, пока его мама работала над ролью.

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После летнего перерыва Боярская вернулась на сцену Малого драматического театра в новом сезоне. Елизавета задействована в пьесе «Три сестры». Дочери народного артиста РСФСР Михаила Боярского досталась роль Маши. Оценивая свежее фото знаменитости, брат Лизы, Сергей, подметил, что в кадре она напомнила ему их общую родственницу — бабушку Ольгу.

«На бабушку Олю похожа очень на этой фотографии!» — отметил Сергей Боярский. «Серьги, кстати, бабушкины», — не без улыбки ответила брату Елизавета.

Напомним, что вместе с мужем Максимом Матвеевым актриса воспитывает двоих детей: семилетнего Андрея и девятимесячного Григория. По словам Боярской, она полностью доверяет сыновей заботам супруга, который неплохо справляется со своими отцовскими обязанностями.