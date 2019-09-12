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«Не хочется загадывать»: Боярская высказалась о рождении третьего малыша

Артистка отметила, что ей нравится воспитывать именно мальчиков.

«Не хочется загадывать»: Боярская высказалась о рождении третьего малыша
Елизавета Боярская Фото:globallookpress.com

Актриса Елизавета Боярская в прошлом году стала мамой во второй раз. Она родила еще одного наследника от супруга Максима Матвеева. Мальчика назвали Григорием.

Во время недавнего интервью она объяснила, почему малыш получил именно такое имя. Оказалось, дочери Михаила Боярского всегда оно нравилось. По мнению актрисы, это имя сочетает в себя сразу и нежность, и силу, так как ребенка можно называть и Григорием, и Гришей.

По признаю артистки, когда она узнала о второй беременности, то хотела, чтобы вновь на свет появился мальчик (в апреле 2012-го родился первый сын Андрей). И мечты супруги Максима Матвеева сбылись. Говоря о будущем, Боярская отметила, что вовсе не исключает появление в семье третьего ребенка.

«Не знаю, что такое быть мамой девочки. Зато мне очень нравится быть мамой мальчиков. Мне понятно, что с ними делать. Нравится, как они мыслят, их шутки, их образ жизни, игрушки, увлечения. Не хочется загадывать, но, если будут еще дети, готова продолжить эту «мальчиковую» традицию», — цитирует артистку портал «7дней.ру».

Напомним, после рождения второго ребенка Елизавета Боярская перестроила свой режим – она стала уделять больше времени отдыху, в особенности сну.

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Тэги:

дети звездЕлизавета БоярскаяЛиза БоярскаяМаксим Матвеев

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«Не хочется загадывать»: Боярская высказалась о рождении третьего малыша
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