«Избитый» Игорь Верник поделился в Сети неприглядным фото

Актер снимается в новой картине, где его персонажу не слабо досталось.

Ночью 24 сентября актер и телеведущий Игорь Верник опубликовал в Instagram фото окровавленного себя. Судя по здоровенным ссадинам на лице, мужчину не слабо избили. Но, конечно же, это не настоящие травмы, а киношный грим. В подписи артист указал, что это была ночная съемка. В каком именно проекте и где, актер раскрывать не стал.

В комментариях поклонники предположили, что Верник продолжает сниматься для сериала «Жуки», который стартовал на ТНТ в начале сентября. В нем телеведущий играет крупного инвестора, который ведет дела с молодыми программистами — главными героями картины.

Кстати, недавно Игорь пытался украсть пиво на рынке в Санкт-Петербурге. Актер захотел проверить, узнают ли его горожане в спортивном костюме и взъерошенном парике. К счастью, за эти шалости звезду экрана никто не побил.

А какая роль Игоря Верника у вас самая любимая?