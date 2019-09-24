ЗВЕЗДЫ

«Избитый» Игорь Верник поделился в Сети неприглядным фото

Актер снимается в новой картине, где его персонажу не слабо досталось.

«Избитый» Игорь Верник поделился в Сети неприглядным фото
Игорь Верник - один из самых узнаваемых российских актеров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ночью 24 сентября актер и телеведущий Игорь Верник опубликовал в Instagram фото окровавленного себя. Судя по здоровенным ссадинам на лице, мужчину не слабо избили. Но, конечно же, это не настоящие травмы, а киношный грим. В подписи артист указал, что это была ночная съемка. В каком именно проекте и где, актер раскрывать не стал.

В комментариях поклонники предположили, что Верник продолжает сниматься для сериала «Жуки», который стартовал на ТНТ в начале сентября. В нем телеведущий играет крупного инвестора, который ведет дела с молодыми программистами — главными героями картины.

Кстати, недавно Игорь пытался украсть пиво на рынке в Санкт-Петербурге. Актер захотел проверить, узнают ли его горожане в спортивном костюме и взъерошенном парике. К счастью, за эти шалости звезду экрана никто не побил.

А какая роль Игоря Верника у вас самая любимая?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЗакулисьеИгорь Верникизбиениекровьсъемки в кино
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Избитый» Игорь Верник поделился в Сети неприглядным фото
Интересно?
Поделись с друзьями: