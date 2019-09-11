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Игорь Верник пытался украсть пиво на рынке в Петербурге

Актер разыграл ничего не подозревающих продавцов закусочной.

Игорь Верник пытался украсть пиво на рынке в Петербурге
Игорь Верник/фото: kp.ru/кудрявов борис

Актер, продюсер и телеведущий Игорь Верник узнаваем всегда и везде благодаря своей ослепительно красивой улыбке. Кроме того, он подтянут и стильно одет, благодаря чему неоднократно попадал в рейтинги секс-символов страны. Но любит народный артист и похулиганить.

Вот сегодня Верник решил проверить, узнают ли его петербуржцы в спортивном костюме и взъерошенном парике. Игорь прогуливался по фуд-корту одного из рынков города, подходил к стойкам закусочных, брал предметы, ставил, запутывая продавцов, а потом взял пару бутылок пива и попытался уйти с ними не заплатив.

«Граждане, будьте бдительны! В Питере на рынке орудует неизвестный клептоман- побирушник …» — подписал актер видео со своим розыгрышем в Instagram.

Непонятно, узнали ли его сотрудники торговых палаток, но поведение Верника их точно удивило. При этом продавцы старались сохранять невозмутимость. Они улыбнулись, когда актер вернул бутылки на прилавок и поблагодарил их за хорошую работу. 

Напомним, летом стало известно, что Игорь Верник снимется в фильме Алексея Учителя о Викторе Цое. Ему предложили сыграть продюсера группы «Кино» Юрия Айзеншписа. Актер рассказал, что был знаком с ним в жизни, когда тот продюсировал Влада Сташевского, а затем и Диму Билана.

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Игорь Верник пытался украсть пиво на рынке в Петербурге
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