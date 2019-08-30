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Арнтгольц не стала поздравлять Жидкова с 36-летием в Инстаграм

При этом актриса разрешила дочери навестить отца.

Арнтгольц не стала поздравлять Жидкова с 36-летием в Инстаграм
Татьяна Арнтгольц (Фото: Globallookpress.com)

Татьяна Арнтгольц отказалась от публичных поздравлений, проигнорировав 36-летие Ивана Жидкова в Instagram. Актриса строит отношения с Марком Богатыревым. Ранее в окружении пары сообщали, что свой летний отпуск знаменитости провели в Калининграде. Татьяна привезла избранника в гости к родителям, познакомив Марка со своей семьей. Напомним, что в браке с Жидковым у актрисы родилась дочь Мария, в сентября ей исполнится десять лет.

Свой день рождения Иван отпраздновал еще 28 августа. Актер провел уикенд в компании детей. Помимо дочери у Жидкова подрастает сын Степа. Он родился в октябре 2017 года. Мамой мальчика стала модель Лилия Соловьева.

В одном из интервью уже после развода с Арнтгольц актер признался, что он всегда с уважением относился к матери своей дочери. При этом Иван заверил, что они с Таней слишком разные. Артист вспомнил, что после рождении дочки его экс-супруга полгода не снималась в кино, всю себя посвящая малышке. Декрет актрисы, по мнению Ивана, идеально совпал с кризисом в кино.

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Звездные детиИван ЖидковТатьяна Арнтгольц

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Арнтгольц не стала поздравлять Жидкова с 36-летием в Инстаграм
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