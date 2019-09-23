Выход в свет: Безрукова дополнила брючный костюм шляпкой с вуалью

Ирина Безрукова частенько смеется, что едва успевает собраться по утрам. А уж тем более редко думает, что надеть. Тоже правило и относительно косметики: бывшая жена Сергея Безрукова почти не пользуется ей в повседневной жизни.

Зато стоило Ирине уделить себе чуточку времени, как она тут же превратилась в объект восхищения. На ужине, устроенном одним из глянцевых журналов, знаменитость появилась в элегантном брючном костюме.

Образ Ирина дополнила модной шляпкой с вуалью. И если бы мы не знали, что на дворе — осень, решили бы, что она собралась на скачки Монте-Карло на московском ипподроме: уж очень ее образ получился тематическим.

Дополнила актриса вечерний «лук» черными туфельками на шпильках и маленьким клатчем. А также заметила, что отлично повеселилась в тот вечер.

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«Вы бывали на сюрреалистических ужинах? Наш ужин был посвящён Сальвадору Дали. Яркий перформанс, утонченная публика, изысканная подача блюд», заметила она.

Напомним, ранее актриса признавалась, что в последнее время спит по 2-3 часа и уже с 5 утра на ногах. Что же, смеем заметить, что это однозначно не сказывается на ее внешней виде. Ведь выглядит Ирина просто великолепно.