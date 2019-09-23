ЗВЕЗДЫ

Выход в свет: Безрукова дополнила брючный костюм шляпкой с вуалью

Актриса выбрала утонченный образ для модной вечеринки.

Выход в свет: Безрукова дополнила брючный костюм шляпкой с вуалью
https://www.instagram.com/irina_bezrukova_official/?hl=ru

Ирина Безрукова частенько смеется, что едва успевает собраться по утрам. А уж тем более редко думает, что надеть. Тоже правило и относительно косметики: бывшая жена Сергея Безрукова почти не пользуется ей в повседневной жизни.

Зато стоило Ирине уделить себе чуточку времени, как она тут же превратилась в объект восхищения. На ужине, устроенном одним из глянцевых журналов, знаменитость появилась в элегантном брючном костюме.

Образ Ирина дополнила модной шляпкой с вуалью. И если бы мы не знали, что на дворе — осень, решили бы, что она собралась на скачки Монте-Карло на московском ипподроме: уж очень ее образ получился тематическим.

Дополнила актриса вечерний «лук» черными туфельками на шпильках и маленьким клатчем. А также заметила, что отлично повеселилась в тот вечер.

«Вы бывали на сюрреалистических ужинах? Наш ужин был посвящён Сальвадору Дали. Яркий перформанс, утонченная публика, изысканная подача блюд», заметила она.

Напомним, ранее актриса признавалась, что в последнее время спит по 2-3 часа и уже с 5 утра на ногах. Что же, смеем заметить, что это однозначно не сказывается на ее внешней виде. Ведь выглядит Ирина просто великолепно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина Безрукова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Выход в свет: Безрукова дополнила брючный костюм шляпкой с вуалью
Интересно?
Поделись с друзьями: