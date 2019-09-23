Ковальчук превращается в шопоголика, когда покупает одежду для дочери

Экс-«блестящая» Юлия Ковальчук рассказала, что она превращается в шопоголика, когда дело касается ее дочери. Певица сделала пост в Instagram о том, что зашла приобрести для двухлетней девочки носочки, а в итоге скупила «полмагазина».

«Ну ничего не могу с собой поделать, я превращаюсь в маленькую девочку, желающую как можно красивее одеть свою куколку», — призналась Юлия, отметив красоту современной детской одежды.

Напомним, 36-летняя артистка и телеведущая с 2013 года замужем за певцом Алексеем Чумаковым (пара вместе более десяти лет). В 2017 году у них родилась дочь Амелия. Недавно Ковальчук призналась, что считает мужа идеальным отцом для ребенка.

больше по теме Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка Певица надеется, что у дочери Амелии в скором времени появится братик или сестренка.

В конце своего поста Юлия спросила подписчиц, в которых тоже маленькие дети, как они справляются с такой же зависимостью, как у нее.

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