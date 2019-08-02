Ковальчук считает Чумакова лучшим отцом для их дочери

Несмотря на то, что певица охотно рассказывает о маленькой Амелии, она не показывает дочь широкой публике.

36-летняя Юлия Ковальчук не скрывает: с рождением первенца она полностью пересмотрела свой график. На первом месте теперь вопросы, связанные с ребенком. И только потом экс-солистка группы «Блестящие» вспоминает о личных делах. При этом певица вполне может доверить кроху нянечке или обратиться за помощью к родителям мужа.

А когда исполнительнице нужно съездить на съемку или интервью, она заранее планирует свой день так, чтобы успеть домой к тому моменту, когда дочь нужно будет кормить или укладывать спать. Все домашние ритуалы по уходу за ребенком Юлии нравится выполнять самой. Несмотря на плотный концертный график, заботиться о маленькой Амелии супруге помогает Алексей Чумаков. Мужа певица считает лучшим папой для их дочери. Об этом артистка рассказала в беседе с «ОК!».

Как и сама Юлия, ее возлюбленный ответственно отнесся к родительству. Так, артистке не раз приходилось успокаивать мужа из-за его гиперчувствительности. По словам певицы, Чумаков старается максимально обезопасить ребенка от любых травм, проявляя заботу и нежность по отношению к дочери.