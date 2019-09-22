Фотошутка: Мирослава Карпович испугала поклонников своими губами

Актриса разместила в социальной сети фотографии, на которых у нее непривычно большие губы.

Звезда сериала «Папины дочки» разместила в своем Instagram фотографию, которая шокировала подписчиков. Дело в том, что на них актриса запечатлена с несоразмерно большими губами. От поклонников тут же посыпались комментарии: «Что случилось?», «Ой, я испугалась, не пугайте так больше», «На золотую рыбку из советского мультика похожа».

Сама же актриса снабдила фото подписью: «Новая я». Впрочем, как выяснилось позднее, поклонники волновались зря. Мирослава призналась, что губы — всего лишь грим для новой роли. Карпович призналась, что даже обсуждала с гримером людей, которые действительно стремятся иметь подобную внешность.

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