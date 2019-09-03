Мирослава Карпович села на шпагат с котом на руках

Пока в Москве модным направлением стала йога с домашними декоративными собаками, Мирослава пошла дальше и приспособилась заниматься спортом с котом.
На днях 33-летняя звезда «Папиных дочек» показала великолепную растяжку в Альпах.
Тем любопытнее, что актриса проделала это упражнение с домашним питомцем.
«Фигура номер один — «поза кошки», — подписала Карпович фотографию. Хвостатый при этом сидел у Мирославы на руках.
«А Ваши котики делают с Вами зарядку?», — заметила актриса.
Напомним, ранее Мирослава говорила, что занимается спортом каждый день. И чувствует себя неважно, если вдруг пропустит тренировку.