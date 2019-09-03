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Мирослава Карпович села на шпагат с котом на руках

33-летняя звезда "Папиных дочек" продемонстрировала завидную растяжку.

Мирослава Карпович села на шпагат с котом на руках
https://www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Пока в Москве модным направлением стала йога с домашними декоративными собаками, Мирослава пошла дальше и приспособилась заниматься спортом с котом.

На днях 33-летняя звезда «Папиных дочек» показала великолепную растяжку в Альпах.

Тем любопытнее, что актриса проделала это упражнение с домашним питомцем.

«Фигура номер один — «поза кошки», — подписала Карпович фотографию. Хвостатый при этом сидел у Мирославы на руках.

«А Ваши котики делают с Вами зарядку?», — заметила актриса.

Напомним, ранее Мирослава говорила, что занимается спортом каждый день. И чувствует себя неважно, если вдруг пропустит тренировку.

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«Папины дочки»Мирослава Карпович

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Мирослава Карпович села на шпагат с котом на руках
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