Мирослава Карпович села на шпагат с котом на руках

Пока в Москве модным направлением стала йога с домашними декоративными собаками, Мирослава пошла дальше и приспособилась заниматься спортом с котом.

На днях 33-летняя звезда «Папиных дочек» показала великолепную растяжку в Альпах.

Тем любопытнее, что актриса проделала это упражнение с домашним питомцем.

«Фигура номер один — «поза кошки», — подписала Карпович фотографию. Хвостатый при этом сидел у Мирославы на руках.

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«А Ваши котики делают с Вами зарядку?», — заметила актриса.

Напомним, ранее Мирослава говорила, что занимается спортом каждый день. И чувствует себя неважно, если вдруг пропустит тренировку.