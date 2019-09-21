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Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказала, как обуздать бурный темперамент

Лукерья Ильяшенко призналась, что сама имеет непростой характер, который ей приходится сдерживать.

Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказала, как обуздать бурный темперамент
Лукерья Ильяшенко/Фото: https://www.instagram.com/p/B2gy0YPoXkx/

Актриса, известная широкой публике по сериалу «Сладкая жизнь», Лукерья Ильяшенко раскрыла рецепт, как обуздать бурный темперамент. Девушка призналась, что наличие темперамента – плюс только в том случае, если не взаимодействовать с человеком, который им обладает и не быть самим человеком со сложностями в характере. Тем же, кому не повезло быть темпераментными, в жизни бывает сложно.

Ильяшенко отметила, что в первую очередь экспрессивным людям нужно постоянно бороться с собственной эмоциональностью. В случае, если этого не делать, темпераментная личность превращает жизнь дорогих ей людей в ад.

Для себя, как для человека импульсивного и вспыльчивого, Лукерья выработала способ – работать так, чтобы постоянно уставать.

«Да-да, физически и эмоционально, чтобы сил не оставалось на всплески эмоций в адрес окружающих. Так же очень помогает психолог, выговориться можно ему, он за это деньги получает», — резюмировала актриса. Лукерья призвала людей беречь своих близких: «Оберегайте любимых», — резюмировала она.

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Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказала, как обуздать бурный темперамент
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