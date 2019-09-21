Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказала, как обуздать бурный темперамент

Актриса, известная широкой публике по сериалу «Сладкая жизнь», Лукерья Ильяшенко раскрыла рецепт, как обуздать бурный темперамент. Девушка призналась, что наличие темперамента – плюс только в том случае, если не взаимодействовать с человеком, который им обладает и не быть самим человеком со сложностями в характере. Тем же, кому не повезло быть темпераментными, в жизни бывает сложно.
Ильяшенко отметила, что в первую очередь экспрессивным людям нужно постоянно бороться с собственной эмоциональностью. В случае, если этого не делать, темпераментная личность превращает жизнь дорогих ей людей в ад.
Для себя, как для человека импульсивного и вспыльчивого, Лукерья выработала способ – работать так, чтобы постоянно уставать.
«Да-да, физически и эмоционально, чтобы сил не оставалось на всплески эмоций в адрес окружающих. Так же очень помогает психолог, выговориться можно ему, он за это деньги получает», — резюмировала актриса. Лукерья призвала людей беречь своих близких: «Оберегайте любимых», — резюмировала она.