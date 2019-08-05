Лукерья Ильяшенко о съемках в экстремальном шоу: «Научилась ценить тушенку и сгущенку»

Актриса, полюбившаяся зрителям по сериалам «Сладкая жизнь» и «Налет», рассказала Teleprogramma.pro о своем 30-летии, взглядах на семейную жизнь и новых съемках.

— Чем вам запомнится лето 2019-го?

— Я сейчас снимаюсь в шоу о выживании в экстремальных условиях «Мама Russia» (проект выйдет на канале ТВ-3), съемки которого проходят в самых суровых и непроходимых уголках нашей страны. Экстремальная жизнь дается непросто, но я не теряю оптимизма! Научилась ставить палатку, ценить «походные» деликатесы – тушенку, сгущенку, картошку. Все, что не ела в обычной жизни в последнее время.

— А как отпраздновали в июне свой первый взрослый юбилей – 30 лет?

— Никак! Мне не хотелось никаких празднеств. Просто приехали мои подружки, мы с девчонками посидели в парке, попили вино. А лучшим подарком стало то, что все самые близкие люди приехали и уделили внимание, хоть я и не собиралась праздновать и специально никого не приглашала. Это было очень приятно. А о материальных подарках я не мечтаю, потому что, более-менее, сама могу себе все позволить.

— Неужели и лимузинов крутых не хочется?

— Не надо мне никаких лимузинов! Мне кажется, в Москве сейчас иметь машину – самая бездумная трата, которую можно себе позволить. Особенно если ты живешь и ездишь в центре, пользуясь городской парковкой. А ты не можешь ей не пользоваться. Я зареклась платить в час 380 рублей! У меня сейчас рекламный контракт с автомобилем, как только его закончу, не буду больше покупать себе никаких машин, абсолютно точно! Хоть я и заядлый автолюбитель, обожаю водить машину, но сейчас это стало очень дорого. Парковаться в Москве негде, парковка дорогая, а штрафы за нее вообще заоблачные. Поэтому, я решила пользоваться каршерингом.

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— Какими достижениями к своим 30-ти вы гордитесь?

— Да я считаю, что все складывается хорошо, благодарна всему, что было в моей жизни. Спасибо маме за балетную школу. Спасибо моему близкому человеку, который когда-то настоял, чтобы я не боялась пробовать себя в актерстве. Я попробовала, и это действительно оказалось мое. Теперь важно не сбавлять обороты и идти дальше, развиваться. Но я точно не из тех людей, кто считает 30 лет каким-то серьезным рубежом, к которому нужно выполнить определенный жизненный план, выйти замуж и так далее. Лично я за европейскую модель, когда к 30-ти годам люди часто еще не знают, чем хотят заниматься в жизни, ищут себя, получают образование и ни в коем случае не считают эту цифру ограничивающей возможности. Это совсем молодой возраст и мировые тенденции это подтверждают.

— В 20 лет вы так же думали?

— В 20 я была еще никак не состоявшейся, совсем молоденькой девушкой, которая искала себя и свое призвание. Сейчас я его нашла, понимаю, в каком векторе находится мое направление, и буду продолжать в нем работать. Никаких «списков целей и желаний» я никогда не составляла. Когда мне было 10 лет, ни с того, ни с сего, неожиданно умер мой отец. И я поняла, что глупо вообще что-либо загадывать — мы предполагаем, а бог располагает, случиться может, что угодно. Единственное, став взрослым, ты должен быть к этому готов и иметь на случай внезапных ситуаций какой-то бэкап, как эмоциональный, так и финансовый.

— А идеальную семейную жизнь вы себе как представляли?

— У меня не было перед глазами модели идеальной семейной жизни. Отца не было, у матери были какие-то отношения с мужчинами, но в итоге ничего стабильного не сложилось. Поэтому моя модель семьи подвижная, она такая, какую я себе ее выстрою исходя из того, что мне кажется правильным и неправильным. Моя модель – брак равноправный, не по принуждению, а по общим интересам. Это должны быть два взрослых человека, которые находятся вместе не по каким-то критериям – удобно, выгодно, социально-одобряемо, а потому что им хочется быть вместе. Как у меня в принципе и получилось.

— Ваш мужчина чем вас покорил?

— Интеллектом. Это самое главное в мужчине.

— Для вас важнее любить, или быть любимой?

— Каждый ведь в понятие любви вкладывает разные значения… Что такое любовь? Та страсть, которая длится первые три года, или то, что будет дальше? Когда ты понимаешь, что этот человек твой единомышленник, партнер, на которого можно положиться в критической ситуации. Я считаю, что страсть в любом случае рано или поздно отходит на второй план. Важно быть друзьями, прежде всего, и быть готовым в любой момент подставить плечо, не задавая вопросов. Нужно быть готовым со своей второй половинкой пойти в разведку. А часто ведь бывают семьи, которые держатся до первой критической ситуации… Это чаще всего случается, когда брак строится на неуверенности в себе и попытках находиться к партнеру выгодной стороной. А потом что-то случается, и оказывается, что вы с партнером и не знали друг друга, обманывали все это время.

— Каким вспоминаете свое детство?

— Волга, квас, раки, вобла сушеная. Прочему-то вот такие у меня воспоминания из Новокуйбышевска Самарской области — города моего детства, где я жила до семи лет. Хотя детство у меня было очень даже счастливым. Но после того, как умерли бабушка с дедушкой, я на родину больше не ездила.

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— В вас осталось сегодня что-то от той провинциальной девочки?

— Нет, я абсолютно московский ребенок, со второго класса училась в московской школе. Не чувствую в себе никакой провинциальности, ей просто неоткуда взяться. Главные события, которые меня сформировали в детстве – смерть отца и балетная школа. После переезда в Москву мы счастливо прожили несколько лет, а когда умер отец, мама отдала меня в балетную школу. И началась совсем другая жизнь. Был упитанный, избалованный, залюбленный ребенок, который резко попал в реальный, жестокий мир. Но я ни разу об этом не пожалела. У меня было потрясающее балетное детство, в котором была конкретная цель, к которой я настойчиво шла. Когда у меня начало получаться, я отдалась балету всем своим нутром. С десяти лет я знала, чего хочу и понимала, как этого достичь. Мне кажется, это круто.

— А когда вы захотели стать балериной?

— С самого раннего детства мечтала. Помню, мне было года четыре, когда мама повела меня в театр на балет «Щелкунчик». И вот с тех пор я твердила «Хочу быть балериной!», но мама никогда к этому серьезно не прислушивалась. Но после смерти отца сразу отдала меня в балетную школу. Первый год у меня не очень получалось, и я даже пыталась иногда увиливать от занятий. Но как только пришел первый успех, он стал главной мотивирующей силой.

— Ваша идеальная стройность – заслуга балета?

— Нет у меня идеальной стройности, я тоже человек с изъянами. А стройная я потому, что постоянно сижу на диетах и занимаюсь спортом. Я не из тех счастливиц, которые могут вкусно есть и не поправляться. Я бы мечтала есть все на свете и оставаться стройной, но вес набираю очень быстро. Поэтому с детства понимала – либо у тебя хорошая фигура, либо ты ешь пончики. Для меня важнее первое, хотя пончики я тоже люблю.

— Какой из советов мамы вам больше всего запомнился, пригодился в жизни?

— Спасибо маме, что она никогда не ставила мне палки в колеса и позволяла мне развиваться так, как я считала нужным. Она не помогала, но и не мешала. А в условиях, когда ты по большому счету предоставлен сам себе, ты вынужден сам принимать решения, и отвечать за них.

А как вы считаете, 30 лет — это определенный рубеж? Или в этом возрасте жизнь только начинается? Делитесь своим мнением в комментариях.