Ким Кардашян объяснила, почему назвала дочь «Север»

Звезда реалити-шоу побывала в эфире одной из утренних телепрограмм и рассказала историю о том, как выбирала имена для своей детей. Ранее ее сестра Кендалл Дженнер поведала историю о том, как Ким пригласила ее домой, чтобы помочь выбрать ребенку имя. «Она не отпускала меня из дома, пока мы не выберем имя. И в результате выбрала имя, которое мне не нравится», — рассказала Кендалл.

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Ким объяснила журналистам, как все было на самом деле. Она уточнила, что сестры подбирали имена, выкрикивая их в холле. Самой ей больше всего понравилось имя Саам («псалм» по-английски), а Кендалл настаивала на имени Фэллон. Но в результате Ким победила в споре.

Кардашян также объяснила, почему всем своим детям дала необычные имена. К примеру, старшую дочь она назвала Норт («север»). Она считает, что имя ей очень подошло: «Нельзя подняться выше севера».

Что касается сына Сэйнта («святой»), Ким убеждена, что также сделала правильный выбор. «Он буквально стал своим именем. Он ангел!» — объяснила она и добавила: «А Саам, вероятно, будет петь какие-нибудь псалмы».

Ранее Кардашян уже объясняла выбор имени Чикаго для другой своей дочери. Оказалось, ребенка так назвали в честь города, в котором вырос муж Ким, певец Канье Уэст. По ее словам, это место для него очень много значит.